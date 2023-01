Bob Odenkirk torna in tv con Lucky Hank e il teaser della serie svela la data di uscita

Bob Odenkirk, reduce dal successo di Better Call Saul, sarà il protagonista della nuova serie Lucky Hank e un teaser ne svela la data di uscita.

Bob Odenkirk, dopo il successo di Better Call Saul, tornerà sugli schermi di AMC con la nuova serie Lucky Hank, di cui è stato diffuso il teaser.

Il breve video mostra il look del protagonista e annuncia che il debutto sugli schermi americani è previsto per domenica 19 marzo.

La serie Lucky Hank, inizialmente intitolata Straight Man, racconterà una crisi di mezza età che si svolge in un'università della Pennsylvania. Bob Odenkirk avrà il ruolo di William Henry "Hank" Devereaux Jr, a capo del dipartimento di letteratura inglese.

Il progetto si basa sul romanzo scritto da Richard Russo ed è stato adattato da Aaron Zelman (Damages) e Paul Lieberstein (The Office), che avranno l'incarico di co-showrunner.

Nel cast ci saranno anche Mireille Enos nel ruolo di Lily, la moglie di Hank e vice preside del liceo locale; Oscar Nunez che sarà Dean Jacob Rose; Kyle MacLachlan nella parte del presidente dell'università Dickie Pope; Tom Bower nei panni di William Henry Devereaux Senior; E Chris Diamantaopoulos nella parte di Tom Leska, l'ex di Lily.