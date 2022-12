Bob McGrath, la star di 'Sesame Street', è morta all'età di 90 anni

Bob McGrath, interprete di Bob Johnson in Sesame Street, si è spento all'età di 90 anni: a darne notizia la famiglia con un post pubblicato su Facebook.

"La famiglia McGrath ha delle tristi notizie da condividere. Nostro padre Bob McGrath è morto oggi. È morto serenamente a casa, circondato dalla sua famiglia" scrive la famiglia nel post.

Tra le star si Sesame Street che hanno reso omaggio a Bob McGrath, c'è anche Alan Muraoka. "Le parole non possono esprimere ciò che Bob ha significato per me: un modello, un mentore, un amico", ha scritto Muraoka, che interpreta il negoziante Alan dal 1998.

"La sua gentilezza e il suo senso dell'umorismo sono stati una tale gioia, e l'ho amato così tanto. Ci siamo riuniti tutti a luglio per augurargli un felice 90° compleanno, e quella è stata l'ultima volta che Herb e io l'abbiamo visto. Riposa bene amico mio".

Prima di unirsi a Sesame Street nel 1969, Bob McGrath è stato un cantante di successo internazionale e un tenore presente nello show della NBC Sing Along with Mitch dal 1960 al 1964.

Nuovi fan hanno poi imparato a conoscerlo, e amarlo, con il suo arrivo nella serie per bambini della PBS. Il suo addio allo show è arrivato dopo 47 anni. Bob McGranth era dal 1958 con la moglie Ann dal 1958 ed era padre di cinque figli.