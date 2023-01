Blue Marvel: il Superman della Marvel potrebbe apparire in versione live action

Nate Moore, produttore dei Marvel Studios, ha parlato della possibilità di vedere un giorno Adam Brashear, alias Blue Marvel, la risposta al Superman della DC, in live action.

Nel corso dell'ultima decade i Marvel Studios hanno portato sul grande e piccolo schermo numerosi personaggi dei fumetti, ma a quanto pare la lista potrebbe ingrandirsi. Nate Moore, produttore dei Marvel Studios, ha parlato della possibilità di vedere un giorno Blue Marvel in live action.

"Mi piace molto come personaggio. Durante una lotta gli viene strappata la maschera e la gente capisce che è nero. E John F. Kennedy gli chiede di tornare sotto copertura perché sta spaventando la gente, perché sta per sconvolgere la polveriera dell'era dei diritti civili. Da allora è stato reintrodotto nell'editoria Marvel come un personaggio molto intelligente, quasi un Capitano Nemo. Compie grandi viaggi nello spazio e vive grandi avventure. Ma è un grande personaggio. Ce ne sono così tanti. Voglio dire, ce ne sono davvero tanti. Ci sono un sacco di cose eccitanti che arriveranno" ha dichiarato ai microfoni di Deadline.

Superman: Warner Bros. stava cercando di sostituire Henry Cavill fin dal 2018

Blue Marvel è in sostanza la risposta della Marvel al Superman della DC. La premessa è proprio questa: cosa sarebbe accaduto se Superman fosse stato un uomo di colore negli anni '60? Adam Brashear, questo il nome del personaggio, viene coinvolto in una sfortunata esplosione del reattore che lo lascia con capacità di assorbimento dell'antimateria, forza sovrumana, invulnerabilità e consapevolezza cosmica.