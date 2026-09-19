Blu Notte con Carlo Lucarelli da stasera su Rai 3: il caso di Antonella Di Veroli nella prima puntata

Dopo 14 anni, Carlo Lucarelli torna in prima serata su Rai 3 con Blu Notte - Misteri dimenticati.

Da stasera, sabato 19 settembre, il programma dedicato ai grandi misteri della cronaca nera riparte con sei nuove puntate dedicate a cold case e vicende rimaste a lungo ai margini dell'attenzione pubblica.

La prima puntata è dedicata al giallo di Antonella Di Veroli, la commercialista romana uccisa nel 1994 nel suo appartamento, un caso noto come "la donna nell'armadio". La nuova edizione, prodotta da Rai Cultura con Ruvido, affronta casi avvenuti dalla fine degli anni Settanta fino agli anni Duemila e torna a utilizzare il linguaggio narrativo che ha caratterizzato Blu Notte: ricostruzione dei fatti, materiali d'archivio, interviste e analisi degli elementi investigativi e criminologici.

Blu Notte torna con sei puntate sui misteri della cronaca nera

A 14 anni dalla conclusione di Lucarelliracconta, Carlo Lucarelli torna a raccontare i misteri italiani attraverso una serie che mette al centro soprattutto i casi dimenticati o quelli formalmente risolti, ma ancora segnati da dubbi e interrogativi.

Le sei puntate attraversano diverse declinazioni del racconto crime, dal giallo classico al noir e al thriller. Tra le vicende affrontate ci sono l'omicidio di Angelo Fabbri, studente del DAMS ucciso a Bologna nel 1983, il caso di via Poma con l'omicidio di Simonetta Cesaroni e il suicidio di Pietrino Vanacore, la storia del Clan dei Marsigliesi e quella del falsario Tony Chichiarelli.

La serie affronta inoltre il cosiddetto giallo di Posillipo, con l'omicidio di Anna Parlato Grimaldi, e il caso di Antonella Di Veroli. Nel corso delle puntate vengono raccontate anche le scomparse del magistrato Paolo Adinolfi e dell'economista Federico Caffè, oltre alle vicende di alcuni serial killer legati alle città di Udine e Modena.

Antonella Di Veroli, il caso della donna nell'armadio

È proprio la vicenda di Antonella Di Veroli ad aprire la nuova stagione di Blu Notte. La donna, commercialista di 47 anni, venne trovata morta nel suo appartamento di Roma il 12 aprile 1994. Il corpo era stato nascosto all'interno di un armadio. Il caso attirò immediatamente l'attenzione della cronaca romana e venne accostato ad altri celebri delitti irrisolti della capitale, come quelli di via Poma e dell'Olgiata.

Lucarelli parte dalla scena del crimine per ricostruire la storia e gli elementi investigativi del caso, seguendo il metodo narrativo che caratterizza il programma. La domanda non è soltanto chi abbia commesso il delitto, ma anche quali elementi siano rimasti nel tempo senza una risposta definitiva.

Nelle nuove puntate Lucarelli alterna materiali di repertorio e interviste originali, affiancando alla ricostruzione narrativa l'analisi di esperti. A intervenire sono Silio Bozzi, criminologo e analista della scena del crimine ed ex dirigente della Polizia di Stato, Margherita Carlini, psicologa clinica e criminologa forense, e Mirella Gherardi, medico legale.

L'obiettivo della serie è tornare su storie che il tempo ha progressivamente spostato fuori dal centro dell'attenzione. Ecco perchè Blu Notte - Misteri dimenticati non si occuperà del caso di Garlasco.