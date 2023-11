Blanco: arriva il documentario sul cantante intitolato Bruciasse il cielo

Blanco ha condiviso sul suo profilo Instagram teaser, poster ufficiale e data di uscita del suo nuovo documentario Bruciasse il cielo. Il docu-film prodotto da Prime Video uscirà sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video il 9 novembre. Bruciasse il cielo racconterà l'ascesa di Blanco dal suo primo album d'esordio Blu celeste pubblicato nel 2021, fino alla vittoria di Sanremo con Mahmood l'anno successivo, e alla collaborazione con Mina nel brano Un briciolo di allegria.

Docu-film, che passione

Blanco non è il primo cantante in Italia a raccontarsi in un docu-film, ma segue le orme di molti suoi colleghi tra cui Tiziano Ferro con il suo Ferro (2020), Laura Pausini con Piacere di conoscerti (2022), e Elodie con Sento ancora la vertigine, tutti documentari di successo distribuiti in streaming su Prime Video.