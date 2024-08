Blake Lively, la sorella la difende nel giorno del compleanno: "Sei una delle persone migliori che conosca"

L'attrice è finita nell'occhio del ciclone per le polemiche intorno al suo ultimo film It Ends With Us.

La sorella di Blake Lively, Robyn, ha pubblicamente festeggiato il trentasettesimo compleanno dell'attrice, dedicandole parole di conforto ed elogio in un periodo particolarmente complicato dal punto di vista mediatico.

Nei giorni scorsi si è alzato un polverone intorno al tour promozionale del suo ultimo film, It Ends With Us, durante il quale non ha mai partecipato ad eventi pubblici al fianco del regista e co-protagonista Justin Baldoni.

Auguri in mezzo alle critiche

Secondo diversi media internazionali, il rapporto tra Baldoni e Lively si sarebbe raffreddato per alcune divergenze. Inoltre, l'attrice è stata accusata di sfruttare le presentazioni del film per promuovere i suoi prodotti per la cura del corpo e di concentrarsi sugli aspetti più leggeri di un film che invece tratta temi delicati e drammatici. Tra le varie voci, anche una presunta intromissione di Ryan Reynolds negli affari legati al progetto.

"Ecco la mia regina del compleanno! Amo questa ragazza - mia sorella, la mia migliore amica, la mia piccola compagna di giochi! Sei una delle persone migliori che io conosca. Buon compleanno, sorellina!". Il post pubblicato dalla sorella ha attirato diversi commenti dei fan, in sostegno dell'attrice.

"Blake è una persona così adorabile!" ha scritto un utente "Spero che sappia che le persone che la amano sono più numerose delle voci negative". Robyn ha risposto al commento con un 'grazie' e un'emoji a forma di cuore. In un altro commento si elogia l'attrice per il fatto di aver affrontato a testa alta la situazione, ignorando le negatività che le sono state riversate addosso.

Blake Lively ha festeggiato il compleanno con l'amica Taylor Swift in una casa sulla spiaggia a Rhode Island, insieme al marito Ryan Reynolds, al fidanzato di Swift, Travis Kelce, e ad alcuni compagni di squadra di quest'ultimo dei Kansas City Chiefs.

It Ends With Us - Siamo noi a dire basta di Justin Baldoni è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Colleen Hoover. Nel cast anche Isabela Ferrer e Brandon Sklenar.