Blacklight: il trailer del nuovo thriller con star Liam Neeson

L'attore Liam Neeson sarà il protagonista di Blacklight, un nuovo thriller di cui è stato diffuso il trailer in attesa del debutto nelle sale previsto per l'11 febbraio.

Nel video si vede quello che accade quando un agente chiamato Travis Block decide di riallacciare i rapporti con la figlia e la nipote dopo aver trascorso la vita a risolvere i problemi dei potenti. Tutto cambia quando la nipote scompare, costringendolo a entrare in azione.

Il film Blacklight è diretto da Mark Williams e nel cast, oltre a Liam Neeson, ci sono Aidan Quinn ed Emy Raver-Lapman.

La sceneggiatura è firmata da Williams in collaborazione con Nick May.

La sinossi ufficiale anticipa:

Travis Block (Neeson) vive e combatte nell'ombra. Block, che risolve i problemi del governo, è un uomo pericoloso le cui missioni hanno compreso anche mettere in salvo degli agenti sotto copertura. Quando Block scopre un misterioso programma chiamato Operation Unity che sta colpendo dei cittadini normali per motivi conosciuti solo dal suo superiore, il capo dell'FBI Robinson (Quinn), chiede Travis chiede l'aiuto di una giornalista (Raver-Lampman), ma il suo passato e il presente si scontrano quando la figlia e la nipote vengono minacciate. Ora Block deve salvare le persone che ama ed esporre la verità per poter avere una possibilità di redenzione. Niente e nessuno sono al sicuro quando i segreti sono nascosti in "Blacklight".