Black: Gerard McMurray regista del film tratto dal fumetto

Black, il fumetto scritto da Kwanza Osajyefo e Tim Smith, diventerà un film scritto e diretto da Gerard McMurray, recentemente realizzatore di The First Purge.

Il progetto porterà sul grande schermo l'opera pubblicata dal 2016 che può contare sulle illustrazioni di Jamal Igle e Khary Randolph.

La storia di Black è ambientata in un mondo in cui solo le persone di origine afroamericana hanno dei superpoteri. Al centro della trama c'è un giovane che scopre le sue abilità dopo un crimine violento, redendosi ben presto conto di essere al centro di una guerra che potrebbe decidere il futuro dell'umanità in un mondo in cui una società segreta cerca di controllare le persone dotate di poteri.

Nel team della produzione, oltre a Gerard McMurray, ci sono Jeff Robinov e John Graham, oltre a Matteo Pizzolo della Black Mask Studios e gli autori del fumetto originale.

Tra i film realizzati dal regista c'è anche Burning Sands, presentato al Sundance, e tra i suoi progetti anche alcuni episodi di The Twilight Zone e la serie The Spook Who sat by the Door.