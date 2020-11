Black Friday Week: offerte su serie tv e cofanetti

Finalmente sta arrivando il Black Friday 2020, ma da oggi Amazon ha iniziato a rilasciare offerte per ogni categoria: ecco le migliori relative a serie tv e cofanetti!

Il Black Friday 2020 si avvicina e Amazon inaugura la settimana di fuoco (Black Friday Week 2020) per lo shopping online con migliaia di offerte su Serie TV e Cofanetti! In attesa delle promozioni più sorprendenti durante il Venerdì Nero, abbiamo selezionato per voi alcune delle offerte più gustose riguardanti la categoria comprendente grandi capolavori, novità e titoli un po' più ricercati.

A disposizione degli utenti di Amazon.it ci sono tantissimi articoli, da Il Trono di Spade a The Big Bang Theory, dal cofanetto di Christopher Nolan alla raccolta dei film di Halloween e tanto tanto altro ancora. E con Amazon Prime, qui per ottenere i primi 30 giorni gratuiti, le consegne sono super veloci!

Ecco una carrellata di alcune tra le migliori offerte di Serie TV e Cofanetti:

Halloween- Film Collection (9 Blu-ray) (Collectors Edition) (59,99€ - 50% di sconto)

Il Trono di Spade Stagioni 1-8 (33 Blu Ray) (58,99€ - 55% di sconto)

Nolan Collection 21 Dischi (4K UltraHD + Blu Ray) (46,99€ - 66% di sconto)

Harry Potter Collection (Standard Edition) (8 Dvd) (13,99€ - 60% di sconto)

The Lord of the Rings - The Motion Picture Trilogy, Extended Edition (6 Blu-Ray+9 DVD) (29,99€ - 50% di sconto)

The Big Bang Theory, La Serie Completa (Stagione 1 - 12) (44,99€ - 65% di sconto)

Sex And The City (Box 17 Dvd) (17,99€ - 64% di sconto)

The O.C. Serie Comp.1-4 (Box 10 Dv) (25,99 - 48% di sconto)

Una Mamma Per Amica Serie Comp.1-8 ( Box 44 Dv ) (44,99€ - 55% di sconto)

Smallville Serie Completa 1-10 (60 DVD) (49,99€ - 67% di sconto)

Dc Comics Boxset 7 Film (4K+Br) (Box 14 4K) Shazm-Aquaman-Justice League-Wonder (37,99€ - 68% di sconto)

Orphan Black - Special Clone Edition (15 DVD + Cards e Booklet) (36,99€ - 47% di sconto)

I Soprano, La serie completa 1-6 (Box 28 Dv) (26,99€ - 55% di sconto)

Signora In Giallo (Serie Completa) (79,99€ - 60% di sconto)

Dexter Stg.1-8 (Serie Completa) (24,99€ - 79% di sconto)

Twin Peaks - Coll.Comp. St.1-3 (Box 16 Br) (39,99€ - 50% di sconto)

Star Trek: The Original Series - Collezione Completa Stagioni 1-3 (Box Set) (22 DVD) (24,99€ - 67% di sconto)

La Notte Del Giudizio Collec.1,4 (Box 4 Br) (12,99€ - 65% di sconto)

Battlestar Galactica Compl.Series (Box 25 Dv) (Ed 2018) (29,99€ - 57% di sconto)

E inoltre: