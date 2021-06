Black Cotton Star: la graphic novel diventa un film

La graphic novel Black Cotton Star diventerà un film che verrà diretto da Reginald Hudlin. Il progetto sarà prodotto da ZQ Entertainment, casa di produzione che sta sostenendo economicamente Calico Joe, il nuovo lungometraggio di George Clooney e Grant Heslov ispirato al romanzo di John Grisham.

La sceneggiatura di Black Cotton Star sarà scritta da Deric Hughes e Benjamin Raab, già nel team che ha realizzato la serie Legacies per The CW, Arrow e Warehouse 13.

La graphic novel racconta la storia di tre giovani soldati afroamericani che, durante la seconda Guerra mondiale, devono affrontare una missione suicida con lo scopo di recuperare la prima bandiera americana che è stata rubata da un comandante nazista.

L'opera è stata creata da Yves Sente e Steve Cuzor ed è stata pubblicata nel 2020, ottenendo un'ottima accoglienza da parte della critica e dei lettori.

Reginald Hudlin ha recentemente diretto film come Safety - sempre al tuo fianco, il documentario The Black Godfather ed episodi di serie come The Last O.G. e Black Monday.