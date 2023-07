Bimbi Belli - esordi nel cinema italiano 2023: dall'8 luglio torna la rassegna di Nanni Moretti

Da sabato 8 luglio torna la rassegna "Bimbi Belli - esordi nel cinema italiano", opere prime selezionate da Nanni Moretti che condurrà i dibattiti con le registe e i registi al termine di ogni proiezione. La serata finale della rassegna è prevista giovedì 20 luglio, quando la giuria composta da spettatrici e spettatori assegnerà i premi per miglior film, migliore attrice, miglior attore e miglior dibattito.

BIMBI BELLI - ESORDI NEL CINEMA ITALIANO

sabato 8 luglio ore 21,30 IO VIVO ALTROVE! regia di Giuseppe BAttiston con G.Battiston - R. Ravello

domenica 9 luglio ore 21,30 STRANIZZA D'AMURI regia di Giuseppe Fiorello con G. Pizzurro - S. Segreto

lunedì 10 luglio ore 21,30 BILLY regia di Emilia Mazzacurati con M. O. Giuggioli - C. Signoris

martedì 11 luglio ore 21,30 PIANO PIANO regia di Nicola Prosatore con D. Donnarumma - G. Pirozzi

giovedì 13 luglio ore 21,30 SANTA LUCIA regia di Marco Chiappetta con R. Carpentieri - A. Renzi

venerdì 14 luglio ore 21,30 I PIONIERI regia di Luca Scivoletto con M. Bonaventura - F. Cilia

lunedì 17 luglio ore 21,30 BASSIFONDI regia di Trash Secco con G. Silli - R. Talevi

martedì 18 luglio ore 21,30 MARGINI regia di Niccolò Falsetti con F. Turbanti - E. Linfatti

mercoledì 19 luglio ore 21,30 DISCO BOY (v.o. sott)

regia di Giacomo Abruzzese con F. Rogowski - L. Ky

giovedì 20 luglio ore 21,30 PRIMADONNA regia di Marta Savina con C. Gusmano - F. Ferracane

Ingresso: Bimbi Belli: € 3,50 - Arena Nuovo Sacher (Roma): € 3,50 per i film europei € 6 per i film non europei. Non sono previsti accrediti stampa per le proiezioni, ma solo per i dibattiti di "Bimbi belli - esordi nel cinema italiano".