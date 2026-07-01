Anna Foglietta all'esordio e poi Cynthia Erivo: BIM Distribuzione, il listino 2026-2027

Tanti i titoli targati BIM che vedremo in sala tra il 2026 e il 2026. Tra loro anche Gentle Monster con Léa Seydoux, presentato a Cannes.

Il nuovo listino BIM Distribuzione per la stagione 2026-2027 presentato a Cinè spazia dal dramma storico al cinema d'impegno civile. Tra i titoli più attesi spicca Il caso Marie-Claire di Lauriane Escaffre e Yvo Muller, che ricostruisce il celebre processo di Bobigny con un cast d'eccezione composto da Charlotte Gainsbourg, Cécile de France e Grégory Gadebois.

Il listino BIM: attenzione all'esordio di Anna Foglietta

Sul fronte del cinema d'autore italiano, grande curiosità circonda Una storia, debutto alla regia di Anna Foglietta che vede protagonisti Alba Rohrwacher, Guido Caprino, Elio De Capitani e Caterina Casini, affiancato dall'atteso adattamento letterario La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, interpretato da Emilia Schüle, Luna Wedler e Lia von Blarer.

La programmazione si arricchisce con il thriller psicologico Gentle Monster di Marie Kreutzer, che vanta un cast guidato da Léa Seydoux, Catherine Deneuve, Sylvester Groth, Jella Haase e Laurence Rupp, e con La notte dei cristalli di Stefan Ruzowitzky, interpretato da Mélanie Laurent, Clive Owen, Alex Pettyfer, Steven Berkoff e Richard Coyle.

Gentle Monster con Léa Seydoux

Il listino BIM prosegue con Prima Facie - Oltre la prova di Susanna White, che punta su interpreti del calibro di Cynthia Erivo, e con Night and Day - Figli delle stelle di Tina Gharavi, che vede nel cast Haley Bennett, Elyas M'Barek, Lily Allen e Jack Whitehall. Completa questa ricca offerta Lezione d'Amore di Martin Provost.

I film del listino BIM per il 2026-2027