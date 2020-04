Bim Bum Bam, da stasera su Mediaset Extra torna lo storico programma per ragazzi

Bim Bum Bam torna in tv, da stasera su Mediaset Extra, e dalle 21:15 ogni venerdì per le prossime settimane, fino alla mezzanotte, nella versione Generation, con una vera e propria maratona di "best of".

Lo storico programma per bambini e ragazzi, che ha intrattenuto intere generazioni nei pomeriggi tra il 1981 e il 2002, torna con le migliori puntate delle varie stagioni per delle maratone speciali. L'appuntamento con Pupazzo Uan e un giovanissimo Paolo Bonolis, conduttore del contenitore di sketch e cartoni animati dal 1981 al 1990, è su Mediaset Extra ma anche in streaming on demand sul portale Mediaset Play, dove sono disponibili anche le puntate con Roberto Ceriotti, Carlotta Brambilla, Marco Bellavia e Manuela Blanchard.

E a proposito della TV per i giovanissimi, il canale Extra sta dedicando a loro ampio spazio: non soltanto l'appuntamento mattutino con i telefilm ispirati a Kiss me Licia, a partire dalla mezzanotte di oggi prenderà il via la maratona di sette episodi di Arriva Cristina, lo spin off dei telefilm dedicati a Licia, sempre con Cristina D'Avena.