Billy Zane è Marlon Brando nel primo trailer del film Waltzing with Brando

Waltzing with Brando verrà presentato in Italia al Torino Film Festival 2024 e, nell'attesa, è stato condiviso il trailer del progetto con star Billy Zane.

Il film Waltzing with Brando ha visto impegnato sul set Billy Zane nel ruolo dell'icona del cinema Marlon Brando e il trailer mostra il protagonista mentre ricrea anche alcune delle scene più famose della star.

Il progetto, che è stato diretto da Bill Fishman, arriverà prossimamente in Italia e sarà il titolo scelto come chiusura dell'edizione 2024 del Torino Film Festival.

Cosa racconta Waltzing with Brando

Tra gli interpreti del film, accanto al protagonista Billy Zane, ci sono anche Jon Heder (Napoleon Dynamite) nel ruolo di Judge, Richard Dreyfuss, Camille Razat (Emily in Paris), Alaina Huffman (Smallville), Tia Carrera (Waynes World) e James Jagger (Vinyl).

100 anni di Marlon Brando: i suoi grandi ruoli, da Stanley Kowalski a Vito Corleone

Waltzing with Brando porterà sul grande schermo gli eventi avvenuti durante il periodo in cui Marlon Brando si preparò a recitare in film, poi diventati cult, come Il padrino e il controverso Ultimo tango a Parigi, entrambi risalenti al 1972.

Il film si basa su un libro biografico dell'architetto dell'attore, Bernard Judge, e racconta come l'attore strappò Judge, che allora era un architetto idealista di Los Angeles, dalla sua stabile esistenza e lo convinse a costruire quello che era stato ideato come primo rifugio ecologicamente perfetto al mondo, situandolo sulla piccola e inabitabile isola tahitiana di Tetiaroa.

La maggior parte delle riprese necessarie a realizzare Waltzing With Brando si sono svolte a Tetiaroa, dove la star e Judge hanno cercato di promuovere progetti architettonici sostenibili.

L'opera è stata scelta come film di chiusura del Torino Film Festival 2024, evento cinematografico che celebrerà, inoltre, proprio il centenario della nascita di Marlon Brando con una retrospettiva di 24 titoli interpretati dal ribelle di Hollywood.