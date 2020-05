Billie Eilish su George Floyd, i neri uccisi e "i privilegi dei bianchi": la rabbia su Instagram

Billie Eilish su All Lives Matter e i bianchi che non riconoscono il proprio status di privilegiati, i neri uccisi come George Floyd: la rabbia della cantante su Instagram.

Billie Eilish non ci sta: la cantante statunitense critica su Instagram quegli uomini bianchi che portano avanti lo slogan All Lives Matter senza riconoscere il proprio status di privilegiati.

Sono giorni difficili negli Stati Uniti dove, dopo la morte di George Floyd, continuano le proteste e la loro violenta repressione. E proprio in merito a questo argomento e la risposta di una fetta della popolazione, che sta promuovendo un movimento dal nome All Lives Matter - in risposta al Black Lives Matter -, si è espressa anche la cantautrice Billie Eilish, con un lungo post su Instagram, dove dà sfogo a tutta la sua indignazione.

"Stavo cercando il modo di esprimermi il più delicatamente possibile su questo argomento" ha esordito "Ho questa enorme piattaforme e cerco davvero di essere rispettosa e prendermi il tempo necessario per pensare bene a cosa dico e come lo dico... Ma diamine, inizierò semplicemente a parlare".

"Se sento dire ancora un'altra volta da qualcuno 'All Lives Matter' perdo la testa. Volete tacere? Nessuno sta dicendo che la vostra vita non conta. Nessuno sta dicendo che la vostra vita non è complicata. Nessuno sta dicendo letteralmente nulla su di voi... Ma trovate sempre il modo di riportare l'attenzione su di voi. Non si tratta di voi adesso".

"Se un vostro amico ha un piccolo incidente e si ferisce al braccio, voi vi mettete a distribuire cerotti a tutti prima di darne uno a lui perché tutte le braccia sono importanti? No, aiutate prima il vostro amico, perché sta soffrendo e ne ha bisogno e sta sanguinando!!" osserva Billie.

"Se la casa di qualcuno è in fiamme e sono rimaste delle persone al suo interno, dirai ai vigili del fuoco di salvare prima tutti i residenti delle altre case del quartiere perché tutte le case contano? No, perché non ne hanno f..........e bisogno".

"Se tutte le vite contano ugualmente, perché le persone di colore vengono uccise per il semplice fatto di essere di colore? Perché gli immigranti sono perseguitati? Perché i bianchi hanno opportunità che persone di altre etnie non hanno?" (si) chiede "Perché va bene se sono i bianchi a protestare, con tanto di armi dietro, perché gli hanno chiesto di restare a casa? Perché vi sta bene se le persone di colore vengono definite teppiste per aver protestato contro l'omicidio di gente innocente?".

"Sapete perché?" conclude "F......o privilegio dei Bianchi".