Big con Richard Hammond: i giganti dell'ingegneria da stasera su DMAX

Motori, freni e frizioni gli andavano stretti. Così Richard Hammond ha deciso di tornare per fare le cose in grande: andare alla scoperta delle più imponenti opere ingegneristiche del mondo. In prima tv stasera su DMAX canale 52 arriva Big con Richard Hammond, in onda ogni venerdì alle 21:25.

Ex star della serie cult Top Gear e ora protagonista dello show a tema motori The Grand Tour, Richard Hammond fa il suo ritorno su Dmax per portarci alla scoperta delle più grandi strutture esistenti. Con il suo stile ironico e coinvolgente, l'amato presentatore svelerà ogni dettaglio di opere e meccanismi, incontrando gli eroi che tutti i giorni progettano, costruiscono e vivono in grande.

Dall'imponente stabilimento della Volkswagen a Wolfsburg, Germania, in grado di produrre una nuova auto ogni 16 secondi, al gigantesco aereo cargo della US Air Force, che trasporta aiuti umanitari in tutto il mondo, fino al rivoluzionario stadio del Tottenham a Londra e all'immensa città verticale del Burj Khalifa a Dubai, l'edificio più alto del pianeta, Richard Hammond è pronto ad accompagnarci in un vero e proprio viaggio che promette soprese incredibili.

Protagonista della prima puntata un gioiello dell'ingegneria nostrana, il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo del mondo: il tunnel del Brennero. Richard Hammond avrà la possibilità di esplorare il vasto labirinto di caverne e gallerie attualmente in costruzione tra Austria e Italia.