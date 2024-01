Bianca Berlinguer sbotta nel fuorionda di Striscia: 'I pezzi fanno pena!'. Pronta all'addio a Mediaset?

In un fuorionda pubblicato da Striscia la Notizia Bianca Berlinguer è furiosa per il lavoro scarso dei suoi collaboratori e minaccia di lasciare Mediaset: ecco il video.

Striscia la Notizia colpisce ancora con uno dei suoi fuorionda. Questa volta nel tritacarne di Antonio Ricci è finita Bianca Berlinguer, che, insoddisfatta del lavoro dei suoi collaboratori, si è lasciata andare a uno sfogo che promette conseguenze. Il tutto è avvenuto martedì 9 gennaio, tra la fine di Prima di domani e l'inizio di È sempre Cartabianca.

"I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena, tutti! Non c'era un pezzo decente. Domani fateli venire perché glielo devo dire: i pezzi così fanno pena. L'impegno è tutto sbagliato. Se voi non date le indicazioni si impegnano per forza male: fanno 'ste schifezze". Nessun tono particolarmente alto, nessuna frase compromettente come era stato per l'altro fuorionda ormai celebre tutto interno a Mediaset - quello che ha poi portato all'allontanamento di Andrea Giambruno dalla conduzione. C'è però tanta amarezza nelle parole di Bianca Berlinguer, nonostante qualcuno, come si vede nel video, provi a rassicurarla.

Bianca Berlinguer lascerà Mediaset?

In estate il passaggio di Bianca Berlinguer dalla RAI a Mediaset aveva fatto molto scalpore. La dirigenza di Piersilvio Berlusconi ha deciso di puntare molto di più sull'informazione (e molto meno, nelle intenzioni, sul trash) e l'arrivo dell'ex conduttrice di Rai3, insieme a quello di Myrta Merlino, è stata una tappa fondamentale di questo processo.

Le cose però, a qualche mese di distanza, sembrano non andare poi così bene a giudicare da quello che Bianca Berlinguer, nello stesso fuorionda, dice a un dirigente presente in studio: "Questi sono i miei ultimi tre giorni, rimango fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando".

Succederà davvero? La Berlinguer lascerà Mediaset nonostante due programmi all'attivo, la striscia quotidiana Prima di domani ed È sempre Cartabianca? Al momento sembra una possibilità lontana, dettata più dalla rabbia e dalle emozioni del momento. Ma soprattutto condizionata da un contratto d'oro blindatissimo con l'azienda.