Beverly Hills Noir: Phil Abraham regista della nuova serie poliziesca tratta da un racconto di James Ellroy

Beverly Hills Noir, la serie tv basata su Gemstone di James Ellroy, sarà diretta e prodotta da Phil Abraham (celebre per il suo lavoro con Mad Men), assunto per il ruolo dalla casa di produzione Halcyon Studios. Le informazioni su quest'assunzione e sul progetto sono state riportate in esclusiva da Variety, anticipando qualche nuovo dettaglio.

Una foto di Phil Abraham

In base a quello che sappiamo fino ad ora, Beverly Hills Noir si baserà su Gemstone di James Ellroy, e racconterà la storia di due detective donne mentre vengono risucchiate nel vortice del potere, dell'avidità e della cospirazione a sangue freddo in una delle città più ambiziose del mondo: Beverly Hills.

Diretto da Phil Abraham e scritto da Ed Decter (qui anche showrunner), Beverly Hills Noir sarà prodotto esecutivamente da Ellroy, Stewart Till, Richard Potter, Abraham e Decter stesso.

"Quando si tratta dei grandi della narrativa poliziesca, nessuno affronta la corruzione del sogno americano come James Ellroy", ha detto Phil Abraham. "Il furto di gioielli che dà il via all'azione in Beverly Hills Noir intrappola i potenti, la polizia e le pedine in una rete di ambiguità morale dove la luce è oscurità, e l'oscurità è luce. Innocenza e colpa sono intercambiabili. Non potrei essere più entusiasta di unirmi ai miei amici di Halcyon e Ed Decter per dare vita a questa complessa visione".