Beverly Hills, 90210: Jennie Garth si pente di aver partecipato allo spin-off della serie cult

La star di Beverly Hills, 90210 Jennie Garth ha ammesso di essersi pentita di aver partecipato allo spin-off della CW del classico degli anni Novanta durante un recente panel che l'ha riunita con le star Brian Austin Green, Gabrielle Carteris e Ian Ziering.

Il racconto dell'attrice

"Vorrei non averlo fatto. Senza offesa per loro", ha detto la star al '90s Con Florida, tenutosi a Daytona Beach.

Jennie Garth e Shannen Doherty in una scena dell'episodio Hello, Goodbye, Amen di 90210

Garth ha continuato: "Il produttore era un amico di un amico, e ricordo che venne nel mio salotto, mi fece sedere, e mi annunciò che era l'occasione della vita. Mi chiese di farlo e io non sapevo come dire di no. Ma le persone sono state molto gentili e gli auguro il meglio".

Per quanto riguarda le loro parti, la Carteris ha detto che "non avrebbe mai voluto" partecipare al reboot, che è durato cinque stagioni dal 2008 al 2013. "Ero così scioccata che stessero facendo un nuovo show. Mi sono chiesta: 'È come se avessero fatto così tanta strada da cercare di reinventarla in continuazione?' Non è stata una buona idea, senza offesa".

Creata da Darren Star, Beverly Hills, 90210 - andata in onda per un decennio a partire dal 1990 - seguiva un gruppo di amici nel passaggio dai tempi della scuola a Beverly Hills fino al college e all'età adulta. Il teen drama era interpretato da Jason Priestley, dalla compianta Shannen Doherty, da Luke Perry, da Tori Spelling e dal cast già citato che ha parlato al panel. Ha generato numerosi spinoff, tra cui la popolare soap Melrose Place (e la successiva breve Models Inc.), 90210 e BH90210 della Fox, un dramma romanzato della durata di una stagione in cui tutti i membri del cast originale interpretavano versioni potenziate di se stessi.

Jennie Garth e Jessica Stroup (di spalle) in una scena dell'episodio By Accident di 90210

Mentre Garth, Doherty e Spelling erano gli unici membri del cast che facevano parte di 90210, i partecipanti alla panel hanno detto che la cancellazione di BH90210 è stata un momento di "impatto" per gli attori. "Sono stato praticamente l'unico a dire apertamente che dovremmo dare al pubblico quello che vuole: conforto", ha detto Ziering.

Nel frattempo, Carteris ha definito l'esperienza "catartica". Ha continuato: "Mi è sembrato di chiudere il cerchio. Ho pensato che fosse probabilmente uno dei momenti di maggior impatto della mia vita".