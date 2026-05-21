Betty Boop prenderà vita in un film con star Quinta Brunson

La star di Abbott Elementary sarà coinvolta come protagonista e produttrice del progetto che può contare sul sostegno della famiglia del creatore del personaggio.

Betty Boop sarà al centro di un nuovo film con protagonista Quinta Brunson, la star di Abbott Elementary.

L'attrice sarà inoltre coinvolta come produttrice del progetto, ideato in collaborazione con Mark Fleischer, il nipote del creatore dell'iconico personaggio.

Cosa racconterà il film su Betty

Secondo le prime notizie emerse online, il film seguirà le origini e l'evoluzione di Betty Boop dal punto di vista del suo creatore, Max Fleischer.

Sullo schermo si esaminerà il rapporto tra l'artista e la sua creazione mentre affronta la pressione creativa e commerciale legata alla costruzione di una delle prime icone del mondo dell'animazione. Betty, inoltre, inizierà a prendere vita in modo indipendente.

Le dichiarazioni di Brunson e Fleischer

Quinta Brunson ha dichiarato: "Betty Boop è uno dei personaggi dei cartoni animati più amati del nostro paese, eppure in qualche modo rimane ancora piacevolmente di nicchia. Ha avuto un impatto silenzioso ma innegabile sulla cultura per quasi un secolo."

L'attrice ha proseguito sottolineando: "Dopo che io ed Erin abbiamo incontrato Mark e abbiamo scoperto di più sulla creazione di Betty da parte di suo nonno, ho capito che c'era una storia molto più profonda da raccontare. Una storia che poteva essere esplorata in un modo che risultasse innovativo, sovversivo e senza tempo, proprio come Betty stessa."

Quinta interpreterà Betty Boop

Mark Fleischer ha aggiunto: "Quando Quinta mi ha proposto per la prima volta l'idea originale di un film sulla relazione tra mio nonno, Max Fleischer, e la sua creazione, Betty Boop, sono rimasto senza parole. Quinta incarna così bene l'amore per la vita, l'intelligenza, l'umorismo, l'audacia e la compassione di Betty che il rapporto tra lei nei panni di Betty e Max ha preso vita al solo sentirne parlare."

Il personaggio è stato creato nel 1930 ed è apparso in oltre 100 cartoni animati, venendo poi usato per collezioni di moda, prodotti di bellezza, da collezione e molto altro. Recentemente è stato inoltre proposto in una versione horror, come già accaduto per classici personaggi oggi di dominio pubblico come Bambi e Winnie the Pooh.