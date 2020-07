Austin Powers - La spia che ci provava: il film che salvò Heather Graham da una carriera nel porno

Heather Graham fu contattata da Mike Myers, su richiesta dei produttori di Austin Powers - La spia che ci provava, al fine di fissare un'audizione per il ruolo di Felicity Ladà: il regista non avrebbe mai potuto immaginare di aver appena salvato la giovane attrice da una carriera pornografica.

Prima di essere chiamata dal suo agente la Graham stava seriamente prendendo in considerazione l'idea di accettare una parte importante in un film porno softcore, dopo non aver ricevuto offerte per ruoli significativi in una pellicola per più di un anno e mezzo.

Come prima cosa, dopo essere stata pagata per questa pellicola, l'attrice ha acquistato una copia del porno in cui sarebbe apparsa se non avesse preso parte alle riprese del film. In un'intervista la Graham ha dichiarato: "Vorrei scrivere e dirigere di nuovo, è stata una bellissima esperienza per me. Voglio raccontare storie viste da una prospettiva femminile, credo che sia molto importante, in parte anche a causa di quello che ho passato."

Oltre ad Heather Graham, molti altri attori, amici di Mike Myers o ammiratori del franchise, partecipano alle riprese di Austin Powers la spia che ci provava, interpretando se stessi: Burt Bacharach, Elvis Costello, Woody Harrelson, Willie Nelson, Jerry Springer, Rebecca Romijn-Stamos, Tim Robbins e Clint Howard.