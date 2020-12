Berlino 2021: il festival sarà proposto in versione virtuale online

Il Festival di Berlino 2021 si svolgerà in modo virtuale: l'edizione numero 71, che doveva svolgersi nella città tedesca dall'11 al 21 febbraio, sembra destinato a proporre i film in concorso online.

La scelta sembra sia stata causata dall'aumento dei casi di COVID-19 in Germania che rende impossibile pianificare l'evento cinematografico in modo tradizionale.

La nuova versione della Berlinale avverà quindi online all'inizio di marzo, in contemporanea con gli eventi virtuali dell'European Film Market. Nelle prime settimane di giugno, invece, ci saranno delle anteprime mondiali in programma a Berlino.

L'organizzazione sembra avesse provato a posticipare il festival al mese di aprile, tuttavia il governo, che finanzia l'appuntamento, non voleva impegnarsi a livello economico considerando l'incertezza che circonda gli eventi culturali che prevedono la presenza di numerose persone in spazi al chiuso. Ad aprile, inoltre, la distribuzione di No Time To die nelle sale avrebbe ostacolato la possibilità di usare le sale per i titoli presentati al festival.

I responsabili del Mercato, inoltre, hanno considerato un'opzione migliore avere la certezza di un evento virtuale piuttosto che un appuntamento ad aprile che rischiava di essere annullato, considerando le tempistiche riguardanti l'acquisizione dei titoli e la distribuzione, e la vicinanza con il possibile inizio del Festival di Cannes.

Nel 2020 alla Berlinale hanno partecipato 3.447 giornalisti provenienti da 82 nazioni diverse e ben 18.518 professionisti del settore. I biglietti venduti erano inoltre arrivati a quota 479.365.