Berlino 2020: Sigourney Weaver, Jeremy Irons e le altre star sul red carpet (FOTO)

Berlino 2020: uno scatto di Jeremy Irons

Jeremy Irons e Bérénice Bejo hanno ufficialmente dato il via a Festival del cinema di Berlino 2020. Erano loro, insieme al cast di My Salinger Days (Sigourney Weaver, Margareth Qualley) i più attesi di questa lunga prima giornata di manifestazione. La mattinata è stata occupata dai primi photocall e conferenze, specialmente quella della giuria, nella quale figura anche l'italiano Luca Marinelli con Irons presidente, e che si è svolta in una sala piena di giornalisti in attesa. Stessa affluenza per il film di Philippe Falardeau con una Weaver in piena forma, sempre sorridente con i fotografi, per cui ha posato a lungo insieme alla giovane (ma già celebre per la sua recente partecipazione a C'era una volta a... Hollywood) Margaret Qualley.

GALLERIA DI IMMAGINI

Photocall

Nel tardo pomeriggio è stato il momento del tanto atteso red carpet con i suoi meravigliosi eccessi, i suoi ospiti e la folla che finalmente dopo ore di attesa può incontrare i suoi beniamini, volti noti del panorama cinematografico e televisivo tedesco e internazionale. Ovviamente per la cerimonia di apertura ha sfilato la giuria al completo così come attori e regista di My Salinger Year. Il film, ispirato all'omonimo memoriale di Joanna Rakoff, racconta la storia di una ragazza che lasci agli studi all'università per inseguire il sogno di diventare una scrittrice, trovando lavoro come assistente dell'agente letterario di Salinger.