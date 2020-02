Berlino 2020: le foto delle star italiane sul red carpet della serata finale

Berlino2020: Giorgio Diritti e Elio Germano sul red carpet di chiusura

È arrivato alla conclusione questo Festival di Berlino 2020 con un red carpet pieno di volti Italiani, come potete vedere nelle nostre foto. Favolacce e Volevo Nascondermi hanno infatti portato a casa due orsi d'argento: alla regia per i fratelli D'Innocenzo e miglior attore per Elio Germano. Tutti hanno sfilato emozionati davanti ai fotografi, non nascondendo a a volte l'agitazione: Fabio e Damiano D'Innocenzo tenendosi per mano, come spesso hanno fatto a questo festival, ed Elio Germano sorridente e impacciato con accanto il regista Giorgio Diritti.

GALLERIA DI IMMAGINI

Red carpet di chiusura

Presente ovviamene anche la giuria, presieduta da Jeremy Irons, della quale ha fatto parte anche l'attore italiano Luca Marinelli, che ci è sembrato in grande confidenza con il regista Michel Hazanavicius, marito della giurata Bérénice Bejo. Presenti anche altri premiati come il cast dell'orso d'oro There is No Evil e il regista Hong Sang-soo anche lui sul tappeto rosso in posa con la protagonista del suo film The Woman who ran.