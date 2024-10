Bennett Miller alla regia del primo film dopo Foxcatcher del 2014

Senza contare il suo documentario del 1998, The Cruise, Bennett Miller ha diretto solo tre film nella sua strana ma affascinante carriera di regista: Truman Capote - A sangue freddo del 2005, L'arte di vincere del 2011 e Foxcatcher del 2014. Tutti e tre sono stati acclamati dalla critica.

Sembra che in tutti questi anni Miller si sia interessato all'avvento della tecnologia A.I. Alex Berg di Underexposed ha appena intervistato Miller, in concomitanza con il 25° anniversario di The Cruise, e il regista ha confermato che sta lavorando a un nuovo film, con un attore come protagonista, e che i lavori di preparazione inizieranno prima della fine dell'anno.

Un nuovo film in arrivo

Ecco cosa ha detto il regista: "Devo dire che c'è un film in arrivo. E prima della fine dell'anno, metterò da parte l'arte per un minuto e ci tornerò sopra. Quindi, vedremo come andrà, ma c'è qualcosa. C'è un film... con degli attori. C'è già un attore coinvolto".

Brad Pitt insieme a Jonah Hill in una scena tratta dal film sportivo Moneyball

Miller aveva già confermato che la sua prossima pellicola avrebbe affrontato il tema dell'intelligenza artificiale: "Beh, il mio prossimo film... non so quanto dovrei dire... l'A.I. è un tema importante. Probabilmente non è quello che ci si potrebbe immaginare. Non so perché l'A.I. non sia la parola più cercata in tutti i siti web. Comunque, questo sarà un aspetto del film. Sto lavorando con uno sceneggiatore proprio adesso...".

Miller ha passato gli ultimi 10 anni a sviluppare un documentario su "come la tecnologia ha alterato le nostre realtà in modi che conosciamo e, cosa ancora più terrificante, non conosciamo". Il documentario, che contiene interviste a personaggi del calibro di Henry Kissinger, Sam Altman, Dalai Lama e Reid Hoffman, è attualmente in un limbo di post-produzione. Miller dice che è "bloccato" a causa di cause legali. "Spero che venga sbloccato e che si possa pubblicare. È un progetto che mi appassiona molto e, senza alcun motivo particolare, sono abbastanza sicuro che uscirà e non sarà un problema il fatto che sia passato del tempo da quando è stato girato. Credo che si stia rafforzando".