Benjamin Keough: l'autopsia conferma la causa di morte del nipote di Elvis Presley

L'autopsia di Benjamin Keough conferma le cause di morte del nipote di Elvis Presley: il corpo senza vita era stato ritrovato domenica scorsa nella sua casa in California.

L'autopsia di Benjamin Keough ha confermato la causa di morte: il nipote di Elvis Presley si è suicidato con un colpo di arma da fuoco. Benjamin, figlio di Lisa Marie Presley, era stato trovato privo di vita nella sua casa a Calabasas, in California. Aveva 27 anni.

Il medico legale della contea di Los Angeles che ha svolto l'autopsia di Benjamin Keough, ha confermato a ET che Benjamin Keough è morto suicidandosi con un colpo di arma da fuoco intraorale, Benjamin ha puntato la pistola verso la bocca e ha fatto fuoco togliendosi la vita. Lisa Marie Presley, madre del ragazzo e figlia di Elvis Presley e dell'attrice Priscilla Presley, non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale, per lei ha parlato il suo portavoce che ha dichiarato: "Lisa Marie ha il cuore ha pezzi, è inconsolabile ma sebbene sia devastata cerca di rimanere forte per le sue gemelle di 11 anni e sua figlia maggiore, Riley. Lei adorava quel ragazzo. Era l'amore della sua vita".

A differenza di sua sorella, l'attrice Riley Keough, Benjamin è rimasto per lo più sconosciuto al pubblico. Era nato dal matrimonio di Lisa Marie ed il musicista Danny Keough, durato circa sei anni e da cui nacque anche Danielle Riley. Benjamin nel giugno del 2019 era stato notato dai fan di Lisa Marie per la sua grande somiglianza con il nonno Elvis, dopo che la cantautrice aveva condiviso una foto di famiglia.

Mama Lion with cubs ❤️💙🖤🧡🦁😘 pic.twitter.com/UiYoceWHWN — Lisa Marie Presley (@LisaPresley) June 20, 2019

Benjamin aveva partecipato insieme alla famiglia alla commemorazione per i quaranta anni della morte di Elvis Presley, avvenuta a Memphis il 16 agosto 1977. La cerimonia si era svolta a Graceland ed il ragazzo aveva accettato di buon grado le richieste dei fan che volevano fotografarsi con lui, proprio per la grande somiglianza con il nonno.