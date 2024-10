Radoff aiuta a monitorare la qualità dell'aria in casa: un benessere privo di inquinamento

Respira e goditi lo show! Al resto ci pensa Radoff

Casa, scuola, posto di lavoro. Senza neanche rendercene conto, passiamo la maggior parte del nostro tempo in ambienti chiusi e finiamo per respirare aria inquinata, che può mettere a rischio la nostra salute, soprattutto quella di soggetti più fragili e dei bambini. Eppure la casa è il nostro rifugio, da sempre, è dove dovremmo sentirci protetti e al sicuro, dove passiamo anche le serate a guardare film e serie tv nella comodità del nostro divano, senza voler vivere l'ansia di sostanze invisibili e dannose, che è bene monitorare costantemente.

A questo pensa Radoff con i suoi dispositivi. L'azienda è una MPI italiana nata nel 2018, che ha lavorato per anni a un progetto complesso e ambizioso, ovvero di mettere a punto strumenti che ci rendano consapevoli della qualità dell'aria dei nostri ambienti. L'inquinamento che si viene a creare all'interno delle nostre abitazioni, infatti, può influire sulla nostra salute e crearci problemi, soprattutto se si parla di una sostanza come il radon, gas nobile radioattivo presente nelle rocce e nel suolo e che può accumularsi negli edifici, diventando la seconda causa di tumore polmonare al mondo secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo il tabacco.

La tecnologia sviluppata

La certificazione ENEA dei dispositivi Radoff

Per questo motivo l'azienda si è dedicata a offrire al mondo una soluzione efficace contro questo problema, per migliorare la qualità dell'aria e migliorare la vita. Un lavoro fatto utilizzando le proprie competenze nei campi dell'ingegneria, dell'architettura, dell'informatica, della chimica, della finanza, del marketing e del design innovativo, rivolgendo ogni decisione e ogni prodotto all'idea di contribuire a un pianeta più sano e più green per le generazioni future. La tecnologia creata da Radoff è certificata ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ed è protetta da 34 brevetti con estensione internazionale.

Radoff Now: qualità dell'aria in tempo reale

Il dispositivo Radoff Now perfettamente integrato nell'ambiente

Dotato di un sensore CO2 a infrarossi altamente innovativo e performante, il dispositivo Radoff Now è l'ideale per effettuare il monitoraggio dell'aria indoor con comodità e in tempo reale, anche grazie all'app per smartphone (IOS e Android) dalla quale è possibile visualizzare in qualunque momento ciò che si respira nella propria casa o in ufficio, tenendo sotto controllo l'AQI (Air Quality Index) e ricevendo consigli utili per migliorare la qualità dell'aria. I parametri misurati da Radoff Now sono polveri sottili (PM1-PM2,5-PM10), anidride carbonica, composti organici volatili, temperatura, umidità e pressione atmosferica. Il tutto in un oggetto dalle forme minimali e contemporanee, un vero e proprio oggetto di design dalle dimensioni contenute, con un diametro di 125mm e un'altezza di 59mm, che può andare a collocarsi in qualunque ambiente domestico.

Anche il funzionamento è semplice: basta collegare il dispositivo al proprio Wi-Fi ed effettuare la configurazione seguendo pochi e semplici passaggi tramite l'app Radoff. Inoltre il prodotto è interamente realizzato in Italia e il packaging è ugualmente rivolto all'ambiente, composto com'è per intero da materiali sostenibili e riciclabili.

Radoff Sense: monitoraggio avanzato

La semplicità dell'app per il monitoraggio dell'aria

Non è, però, l'unico dispositivo immaginato dall'azienda per tenere sotto controllo la qualità dell'aria, che ha creato anche Radoff Sense per chi volesse fare un salto di qualità nel monitoraggio di ciò che si respira in casa e scoprire il livello di AQI (Air Quality Index) e ricevere consigli utili per migliorare la qualità dell'aria. Anche in questo caso il dispositivo è in grado di misurare e analizzare polveri sottili (PM1-PM2,5-PM10), anidride carbonica, composti organici volatili, temperatura, umidità e pressione atmosferica, ma si aggiunge un importante step: un sensore radon proprietario, brevettato, tarato e certificato da ENEA, che ne garantisce l'elevata accuratezza, oltre che tempi di misurazione ridotti e maggior precisione rispetto a quelli attualmente in commercio.

Il funzionamento del dispositivo è semplice e intuitivo: basta collegarlo al proprio Wi-Fi ed effettuare la configurazione seguendo i pochi passaggi tramite l'app Radoff. Alla semplicità si aggiunge anche in questo caso il design minimale e compatto che lo rendono adatta a qualsiasi tipo di arredamento, con dimensioni ugualmente contenute di 125mm di diametro per 147mm di altezza. Anche Radoff Sense è totalmente Made in Italy e vanta un packaging realizzato con materiali sostenibili e riciclabili.