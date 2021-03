Benbow presenta il corso online di Critica e Scrittura sul fumetto

Parte con Benbow il corso online di Critica e Scrittura sul fumetto, rivolto a lettori, giornalisti specializzati e non, blogger, bookgrammer, youtuber e twitcher, content creator, operatori del settore fieristico e altri ancora!

Cosa significa parlare di fumetto? Come ci si approccia criticamente al fumetto? Dalle caratteristiche del libro a fumetti come oggetto ad una disamina analitica delle varie parti che concorrono a comporre una storia a fumetti. La finalità del corso, a cura di Domenico Bottalico, è quella di fornire competenze e metodologie per creare una ideale sinergia fra gusti e sensibilità personale e un giudizio che possa motivare criticamente opinioni e scelte.

L'approccio critico al medium fumetto sarà quindi valido e utile in diversi ambienti ed in diverse forme: dalla recensione all'articolo di approfondimento, dal comunicato stampa alla creazione di contenuti specifici per addetti ai lavori. Il corso è rivolto a lettori, giornalisti specializzati e non, blogger, bookgrammer, youtuber e twitcher, content creator, operatori del settore fieristico e librai specializzati e non. Il programma con inizio 7 aprile 2021 sarà così strutturato: