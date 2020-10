Ben Wheatley ha girato un horror in 15 giorni durante il lockdown

Nonostante i numerosi progetti a cui si sta dedicando e la pandemia in corso, Ben Wheatley ha trovato il tempo per girare un horror in soli 15 giorni durante il lockdown inglese.

Ben Wheatley sta per lanciare su Netflix il suo Rebecca, in arrivo il 21 ottobre, e si prepara a dirigere Alicia Vikander nel sequel di Tomb Raider, ma c'è un terzo progetto in arrivo, finora rimasto segreto. Lo ha confermato il regista stesso a Little White Lies, svelando di aver girato un horror durante il lockdown.

Al momento il regista non dice molto altro sul misterioso film descritto come la "risposta alla crisi del COVID-19, risultato di un'atmosfera datata percepita nei titoli usciti in home video che non sono riusciti a intercettare lo status quo." Ecco le parole di Wheatley:

"Ho detto molto, ma penso di avere sempre visto l'horror come un genere incentrato sul soggetto, ma anche sul budget, di solito questo tipo di budget sono micro-budget, low-budget, mid-budget e high-budget, che danno vita a esperienze registiche totalmente differenti. Il mio film, girato in 15 giorni, mi è servito a mantenermi lucido durante il lockdown."

