Ben Mendelsohn interpreterà un poliziotto nel film Misanthrope

Ben Mendelsohn farà parte del cast del film Misanthrope, un thriller che avrà come protagonista l'attrice Shailene Woodley. Il progetto era stato annunciato al Mercato di Cannes già alcuni anni fa, nel 2019, e sarà prodotto da FilmNation.

Al centro della trama ci sarà una poliziotta di talento, ma piena di problemi, che sarà interpretata dall'attrice Shailene Woodley e viene reclutata dall'FBI per aiutare a delineare il profilo di un killer e individuarlo. Ben Mendelsohn avrà la parte del detective che si occupa delle indagini.

Misanthrope sarà diretto dal regista Damian Szifron (Wild Tales), co-autore della sceneggiatura insieme a Jonathan Wakeham.

Le riprese dovrebbero iniziare tra due settimane, non appena l'attore terminerà le riprese di Cyrano, il nuovo lungometraggio di Joe Wright che avrà come star Peter Dinklage, Haley Bennett, e Brian Tyree Henry.

Shailene Woodley sarà coinvolta come produttrice di Misanthrope.

Ben Mendelsohn apparirà inoltre nella serie televisiva prodotta da Marvel per Disney+ intitolata Secret Invasion in cui reciterà accanto a Samuel L. Jackson.

L'attore australiano è recentemente apparso nel film Babyteeth e in Captain Marvel, oltre ad aver conquistato nel 2016 un Emmy grazie alla sua intepretazione di Danny Rayburn nella serie Bloodline.