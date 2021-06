Belle, il nuovo trailer del film d'animazione di Mamoru Hosoda

Il 16 luglio in Giappone farà il suo debutto nelle sale Belle, di Mamoru Hosoda, film d'animazione con tutta probabilità già destinato a essere un nuovo classico del genere. Ecco il nuovo trailer internazionale.

Il regista di Mirai, La Ragazza Che Saltava Nel Tempo, Summer Wars e One Piece - L'Isola Segreta del Barone Omatsuri torna al cinema con un nuovo progetto d'animazione prodotto da Studio Chizu.

Questa volta la storia riguarda la "17enne Suzu, una studentessa che vive in un villaggio rurale assieme a suo padre. Per anni, la ragazza è stata solamente l'ombra di sé stessa. Ma un giorno, Suzu farà il suo ingresso in U, un mondo virtuale che accoglie 5 miliardi di utenti. Qui, tuttavia, non è più Suzu, ma Belle, una cantante di fama mondiale che farà un incontro che le cambierà la vita: conoscerà una misteriosa creatura con la quale partirà per un'incredibile avventura ricca di sfide e amore, nel tentativo di diventare entrambi chi sono veramente".

Con una crew internazionale che comprende anche il character designer Jin Kim, che ha precedentemente lavorato anche a grandi successi Disney come Frozen e Oceania; l'architetto e designer inglese Eric Wong; e i registi dello studio irlandese Cartoon Saloon Tomm Moore e Ross Stewart, e assieme al suo collaboratore di lunga data Yuichiro Sato (Presidente di Studio Chizu), Mamoru Hosoda promette di regalarci un altro indimenticabile racconto animato.