Scarlet, il nuovo film di Mamoru Hosoda, sarà co-prodotto da Sony

Sony Pictures ha annunciato che co-produrrà e co-finanzierà il nuovo film animato diretto da Mamoru Hosoda, già regista di Belle e Wolf Children. Il progetto, intitolato Scarlet, sarà realizzato grazie alla collaborazione con Studio CHIZU e Nippon TV.

I primi dettagli del nuovo film

Con l'esclusione del mercato giapponese, sarà inoltre proprio Sony a distribuire a livello globale Scarlet, la cui uscita negli Stati Uniti è stata fissata per l'inverno 2025.

Nel team della produzione ci sono inoltre Yuichiro Saito (Studio CHIZU), Toshimi Tanio (Nippon TV), Nozomu Takahashi (Studio CHIZU).

Il film animato viene descritto come una storia di una principessa coraggiosa che trascende il tempo e lo spazio.

La carriera dell'artista

Mamoru Hosoda ha iniziato la sua carriera tra le fila di Toei Animation all'inizio degli anni '90, debuttando poi come regista in occasione di Digimon Adventure.

Nel 2006 il filmmaker ha conquistato numerosi premi grazie a The Girl Who Leapt Through Time. Nel 2009 è poi arrivato nei cinema Summer Wars, presentato anche al Festival di Berlino.

Hosoda ha quindi fondato, in collaborazione con Yuichiro Saito, Studio cHIZU, scrivendo e realizzando film come Wolf Children, The Boy and the Beast, Mirai e Belle, presentato alla 74esima edizione del festival di Cannes e in grado di incassare ben 65 milioni di dollari in tutto il mondo.

Belle, il regista Mamoru Hosoda: "Nei miei film utilizzo i mostri perché sono più vicini ai veri esseri umani"

Al centro della trama c'era Suzu, una liceale di 17 anni, che vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età. La prematura perdita ha fatto chiudere Suzu in sé stessa e l'ha allontanata dal padre e dalla cosa che più amava fare: cantare. Dopo aver capito che scrivere musica è il suo unico scopo nella vita, Suzu entra in [U], un mondo virtuale con cinque miliardi di membri online, dove diventa Belle, un avatar di fama mondiale per la sua voce straordinaria. Il suo incontro con un drago misterioso la porta a intraprendere un viaggio ricco di avventure, sfide e amore, alla ricerca della sua vera natura.