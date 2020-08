Bella Thorne: le prostitute di OnlyFans la accusano di danneggiamento

Dopo aver guadagnato due milioni di dollari in una settimana, Bella Thorne ha chiesto scusa agli utenti di OnlyFans perché, a causa sua, il social ha creato nuove regole che però equivalgono ad un danneggiamento per le prostitute presenti sul sito.

Nei giorni scorsi, Bella Thorne è tornata a far parlare di sé per la scelta di iscriversi a OnlyFans, il social network osé che permette agli utenti di accedere a foto di nudo che altrimenti non sarebbero accettate sui vari Instagram, Facebook e via dicendo.

Dopo appena 24 ore dalla sua iscrizione, l'attrice de Il sole a mezzanotte - Midnight Sun ha dichiarato di aver guadagnato un milione di dollari e di aver raddoppiato la cifra nella stessa settimana. Il problema è che, al momento di unirsi ad OnlyFans, Bella Thorne aveva promesso di pubblicare foto di nudo per 200 dollari ma ha invece pubblicato immagini di se stessa in lingerie. Questo ha portato un gran numero di abbonati a chiedere il rimborso, costringendo quindi OnlyFans ad applicare nuove linee guida per gli utenti.

Venezia 2019: Bella Thorne sul red carpet di Joker

Il sito ha infatti limitato la quantità di denaro che gli utenti possono chiedere per i loro contenuti. Questa mossa è stata criticata dalle prostitute, che sostengono che la mossa danneggi pesantemente i loro affari. Ecco quindi che la vicenda ha scatenato pesanti contraccolpi contro Bella Thorne che ora si scusa per le sue azioni.

L'interprete di La Babysitter: Killer Queen, nuovo film in uscita su Netflix, ha inizialmente spiegato di essersi iscritta al social network per studiare il suo funzionamento e fare ricerche per il prossimo progetto cinematografico che la vedrà coinvolta insieme a Sean Baker. In tutto questo, il regista di Un sogno chiamato Florida non è ancora intervenuto sulla vicenda.

Nelle ultime ore, Bella Thorne è poi intervenuta sui social per chiarirsi ulteriormente ed ha dichiarato che il suo intento era quello di "rimuovere lo stigma dietro il sesso, il lavoro sessuale e la negatività che circonda la parola SEX stessa, conferendole un volto tradizionale". "Volevo attirare l'attenzione sul sito, perché più persone sul sito significa maggiori probabilità di normalizzare gli stigmi, e nel tentativo di farlo vi ho danneggiato" ha quindi continuato Bella Thorne che ha anche aggiunto di aver "rischiato la carriera" in più occasioni nel tentativo di normalizzare il lavoro sessuale e l'industrie del porno.