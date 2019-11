Belen Rodriguez pronta a diventare sceneggiatrice: "Sto scrivendo una serie tv"

Belen Rodriguez ha svelato di essere impegnata nella creazione di una serie tv in veste di sceneggiatrice, progetto di cui però non ha voluto rivelare molti dettagli.

Belen Rodriguez, la star della televisione italiana, è tornata a parlare dei suoi prossimi progetti tra cui una serie tv di cui dovrebbe essere sceneggiatrice, forse il progetto che dovrebbe essere destinato a Netflix.

Poche settimane fa la showgirl aveva infatti accennato al fatto che fosse al lavoro su uno show destinato alla piattaforma di streaming. Belen Rodriguez, intervistata dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, ha ora rivelato: "Presentare? Di tutto ciò che faccio per spettacolo è la parte che mi piace meno. Preferisco cantare, ballare, recitare o scrivere. Proprio ora sto scrivendo una serie inventata da me". La star del piccolo schermo ha aggiunto: "Appena sarà pronta la proporrò a una tv, ma è inutile che mi chieda di più. Finché non ho finita di scriverla è top secret".

Non è quindi possibile sapere se Belen stesse parlando della stessa serie a cui aveva parlato in passato o se si tratti di un progetto parallelo rispetto a quello destinato a Netflix.

La showgirl ha inoltre rivelato di aver "abbandonato" Facebook per un motivo preciso: "Preferisco gli amici in carne e ossa ai virtuali. Facebook l'ho abbandonato perché è pieno di "hater" che mi hanno detto un sacco di cose cattive. Adesso preferisco Instagram, ma bisognerebbe postare ogni giorno e io ogni tanto mi stufo di condividere i fatti miei. Manco di regolarità".