Belen Rodriguez condivide per la prima volta sui suoi social una foto del nuovo fidanzato

Belen Rodriguez è di certo una delle figure più chiacchierate del gossip in Italia, questo non solo per i vari scandali che negli anni l'hanno vista protagonista ma anche perché lei stessa, non disdegna il voler parlare di sé e di ciò che le accade. Ecco quindi che anche questa volta è riuscita a far parlare di sé.

Sui social il nuovo fidanzato di Belen

Di recente la showgirl ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram diversi scatti fotografici, che la vedono protagonista nei contesti più diversi. Ecco quindi che, tra un selfie in cui appare struccata e un altro in cui sembra apprestarsi al prossimo impegno lavorativo che la vedrà protagonista, c'è anche spazio per quello che è, da diversi mesi a questa parte, il suo nuovo fidanzato: Angelo Edoardo Galvano. La cosa ha suscitato una reazione importante tra i suoi follower, in quanto al momento la coppia non si è mai esposta troppo pubblicamente.

Nello scatto che è possibile recuperare sul profilo social di Belen Rodriguez, si può vedere Galvano in penombra, seduto sul divano con probabilmente la sua fidanzata intenta a scattargli una foto. Di certo si è trattato di un modo per mostrare, tra le tante cose, anche alcuni momenti della sua vita privata, ma non va sottovalutata l'importanza della decisione di voler rendere noto il suo nuovo amore ai suoi fan in uno spaccato di vita quotidiana.