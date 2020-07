Beavis And Butt-Head: il revival ottiene l'ordine per due stagioni

Beavis And Butt-Head tornerà sugli schermi televisivi con un revival della serie animata di cui Comedy Central ha ordinato due stagioni.

Beavis And Butt-Head ritornerà in tv con un revival di cui Comedy Central ha annunciato di aver ordinato la produzione di due stagioni che proseguiranno la storia dei due irriverenti protagonisti della serie animata.

Lo show originale era andato in onda negli anni '90 e mostrava la società dell'epoca attraverso la prospettiva dei due amici che trascorrevano il proprio tempo libero prevalentemente seduti sul divano.

Mike Judge, creatore della serie animata, sarà autore e produttore delle puntate inedite, oltre a dare la voce a Beavis e Butt-Head.

Le puntate inedite saranno dedicate ai tentativi di sopravvivere nella società contemporanea e nel mondo della Generazione Z da parte dei due protagonisti. Un comunicato di Comedy Central ha sottolineato che si affronteranno tematiche, problemi sociali e i trend che trovano spazio sui mezzi di comunicazione.

L'accordo stretto da Judge con Comedy Central prevede inoltre lo sviluppo di eventuali spinoff e altre serie.

Mike ha sottolineato: "Sembrava il momento giusto per essere di nuovo stupidi".