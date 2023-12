Beautiful anticipazioni 24 dicembre: Thomas e Steffy spingono Ridge a scegliere Taylor

Beautiful torna domani, domenica 24 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:55 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda venerdì 22 dicembre. Beautiful va in onda eccezionalmente di domenica per il cambio dei palinsesti Mediaset per le feste natalizie.

Beautiful: riassunto della puntata del 23 dicembre

Liam è andato a casa Forrester per riprendersi Douglas, ma si imbatte in Thomas e lo scontro è inevitabile. Liam affronta quello che ritiene essere il vero problema: la forse rinata ossessione di Thomas per Hope.

Brooke e Taylor cercano inutilmente di convincersi a vicenda della ragionevolezza delle rispettive opposte posizioni rispetto al futuro di Douglas.

Anticipazioni del 24 dicembre: Le pressioni su Ridge

Ridge si trova a subire le pressione dei figli. Steffy e Thomas sono convinti che il padre sia ancora innamorato di Taylor, la loro madre, e insistono affinché Ridge prenda una decisione definitiva. Per i due ragazzi deve lasciare Brooke e tornare con Taylor.

Nella nuova puntata: Steffy e Thomas parlano con il padre

Steffy e Thomas non mollano la presa e continuano a esercitare pressione su Ridge, spingendolo a prendere una decisione definitiva a favore di Taylor, desiderosi di vedere la famiglia riunita.

Nel prossimi episodio: L'eterno conflitto amoroso

Le parole di Steffy e Thomas non cadono ne vuoto. In effetti Ridge si dimostra ancora una volta indeciso e si lascia andare ai ricordi dei momenti felici vissuti con entrambe. Forse è arrivato il momento che Forrester prende una decisione definitiva sulla donna che vuole al suo fianco.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Sheila non riesce a smettere di pensare a Finn e a suo nipote e ne parla con Deacon.