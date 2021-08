Beatrice Valli e Marco Fantini positivi al Covid: “contagiati anche i bambini”

Estate rovente per Beatrice Valli e Marco Fantini e non solo per il caldo: il Covid ha colpito tutta la famiglia, bambini compresi, della coppia nata a Uomini e Donne. È stata l'ex corteggiatrice del dating show a darne notizia ai suoi follower su Instagram. Le loro condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni.

La lotta contro la pandemia non è certo stata debellata, ne sa qualcosa Beatrice Valli che durante la sua vacanza a Forte dei Marmi ha contratto il virus. Il Covid è entrato a gamba tesa a casa Valli-Fantini, infatti oltre all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono positivi anche il compagno Marco, conosciuto al dating show di Maria De Filippi, e i bambini.

A darne notizia è stata la stessa influencer, Beatrice lo ha comunicato su Instagram, social dove vanta 2 milioni e 800mila follower. Nelle stories la Valli ha spiegato "Abbiamo tutti il Covid, anche i bimbi, ma quello che sta peggio è Marco, infatti è separato da noi ed ha cominciato una cura". Fantini è stato il primo a mostrare i sintomi, tutta la famiglia era in procinto di lasciare Forte dei Marmi per ritornare a Milano è si è sottoposta al tampone "Non stavamo benissimo da qualche giorno - ha continuato Betartrice Valli - ma non avevamo febbre né sintomi, avevamo deciso di stare in casa. Poi, prima di tornare a Milano, dovevo fare un tampone, una prassi prima di partire per qualsiasi viaggio, e siamo risultati tutti positivi. Le vacanze le finiremo in casa, avevamo gli ultimi 15 giorni ma staremo qui finché non passa".

Beatrice e Marco hanno due bambine Bianca e Azzurra. L'influencer ha anche un altro figlio, Alessandro, avuto a 17 anni, in quel periodo era legata all'ex calciatore Nicolas Bovi. Beatrice a 19 anni ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare il tronista Marco Fantini, era il 2014. La scelta del modello cadde proprio sulla Valli, da allora i due sono inseparabili e innamoratissimi, a dispetto di chi non avrebbe scommesso sulla loro relazione nata sotto i riflettori del dating show.

Beatrice e Marco avrebbero dovuto sposarsi a settembre, ma la pandemia ha stravolto i loro piani, ora, come hanno dichiarato recentemente al settimanale Grazia, le nozze sono state programmate per il maggio del 2022.