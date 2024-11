Beatles '64: il trailer anticipa il documentario Disney+ di Martin Scorsese sui Fab Four

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale di Beatles '64, il nuovo documentario musicale sui Beatles prodotto da Martin Scorsese. Il debutto del film è previsto per il 29 novembre.

Il video approfondisce il primo viaggio della band in America, offrendo ai fan un assaggio dei filmati mai visti prima, girati dai pionieri del documentario Albert e David Maysles. Il trailer contiene anche un'anteprima delle nuove interviste di Paul McCartney e Ringo Starr. Il filmato è stato restaurato in 4k da Park Road Post in Nuova Zelanda.

Il documentario musicale è diretto da David Tedeschi. Oltre a Scorsese, il film è prodotto dai membri dei Beatles Paul McCartney e Ringo Starr insieme a Margaret Bodde, Olivia Harrison, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde e Mikaela Beardsley. Il film è prodotto esecutivamente da Jeff Jones e Rick Yorn.

The Beatles: Sam Mendes ha in mente una strategia coraggiosissima per i quattro film

Di cosa parlerà il documentario?

"Il 7 febbraio 1964, i Beatles arrivarono a New York City con un'eccitazione e un'isteria senza precedenti", si legge nel logline ufficiale del docufilm. "Dal momento in cui atterrarono all'aeroporto Kennedy, accolti da migliaia di fan, la Beatlemania travolse New York e l'intero Paese. La loro emozionante esibizione di debutto all'Ed Sullivan Show conquistò più di 73 milioni di spettatori, l'evento televisivo più seguito dell'epoca. Beatles '64 presenta lo spettacolo, ma racconta anche un dietro le quinte più intimo, catturando il cameratismo di John, Paul, George e Ringo mentre sperimentavano una fama inimmaginabile".

I Beatles saranno anche protagonisti del prossimo grande progetto cinematografico di Sam Mendes, che realizzerà quattro biopic, uno per ciascun membro della band. Non abbiamo molte notizie sui film, ma l'ultimo aggiornamento di Production List indica che le riprese inizieranno nel luglio 2025 a Londra. Le pellicole racconteranno storie interconnesse, una dal punto di vista di ciascun membro del gruppo.

Mendes intende distribuire tutti e quattro i biopic nella stessa data. Sebbene non sia stato annunciato ufficialmente alcun casting, è trapelano che Harris Dickinson interpreterà John Lennon, Paul Mescal vestirà i panni di Paul McCartney, Barry Keoghan quelli di Ringo Starr e Charlie Rowe interpreterà il "Beatle tranquillo" George Harrison.