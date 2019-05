Batwoman e Nancy Drew: i trailer delle nuove serie prodotte per The CW

Batwoman e Nancy Drew arriveranno nel palinsesto di The CW in autunno: ecco i trailer delle due nuove serie.

Batwoman e Nancy Drew sono le due nuove serie in arrivo in autunno su The CW e i trailer regalano ai fan le prime scene in anteprima.

Il network ha annunciato che l'adattamento dei fumetti andrà in onda domenica sera, mentre il progetto tratto dai famosi romanzi farà parte della programmazione del mercoledì.

La serie dedicata a Kate Kane, ruolo affidato all'attrice Ruby Rose, racconterà quanto accade tre anni dopo la misteriosa scomparsa di Batman. Jacob Kane (Dougray Scott) si assume il compito di tenere in sicurezza Gotham City con la sua Crows Private Security. Sua figlia Kate, al suo ritorno in città, decide di diventare una vigilante assumendo il nome di Batwoman. La giovane è inoltre ancora innamorata della sua ex fidanzata Sophie e si ritrova alle prese con la malvagia Alice (Rachel Skarsten).

Nancy Drew seguirà le indagini della protagonista interpretata da Kennedy McMann, una giovane detective alle prese con degli omicidi irrisolti, un fantasma e il tentativo di dimostrare la propria innocenza, insieme ad altri cinque teenager che si trovavano sulla scena di un delitto.

Nel cast anche Riley Smith, Leah Lewis, Maddison Jaizani, Alex Saxon, Tunji Kasim e Scott Wolf.

