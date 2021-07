Battle of the Planets: Daniel Casey sceneggiatore del film prodotto dai fratelli Russo

La serie animata Battle of the Planets diventerà un film prodotto dai fratelli Russo e Daniel Casey ne scriverà la sceneggiatura.

Il film Battle of the Planets, ispirato alla popolare serie animata degli anni '70, ha trovato il suo sceneggiatore: sarà Daniel Casey, recentemente autore di Fast & Furious 9, a occuparsi del progetto prodotto dai fratelli Russo.

Il lungometraggio era stato annunciato nel 2019, durante il Comic-Con, e da allora non erano stati rivelati ulteriori dettagli.

Daniel Casey collaborerà quindi con Joe e Anthony Russo, a capo della casa di produzione AGBO, per costruire le basi dell'universo ispirato a Battle of the Planets che non si limiterà al film. AGBO e lo sceneggiatore collaboreranno infatti con Tatsunoko, creatori dell'iconico anime, per capire come sfruttare nel migliore dei modi il marchio.

Joe e Anthony Russo hanno dichiarato: "Siamo elettrizzati nel lavorare con un collaboratore del calibro di Dan su questo amato progetto. La sua passione, attenzione per i dettagli e sete di innovazione delizierà senza alcun dubbio i fan del marchio e al tempo stesso lo introdurrà a chi non conosce la storia". Casey ha aggiunto: "Sono fan di Joe e Anthony fin dai tempi di Welcome to Collinwood e sono così grato che si siano fidati di me per occuparmi di questa storia epica e cinematografica".

L'anime giapponese del 1978 Battle of the Planets, è stato creato da Tatsuo Yoshida e Tatsunoko Studios e racconta la storia di cinque giovani orfani che vengono addestrati per dare vita a un team specializzato e intergalattico conosciuto con il nome di G-Force, giurando di proteggere la Terra e i suoi alleati dalle forze che vengono da altri mondi.