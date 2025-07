Battiti Live: la scaletta (in ordine di uscita) e i cantanti della quarta puntata, stasera su Canale 5

La quarta puntata di Cornetto Battiti Live 2025, in onda su Canale 5 in questo lunedì 28 luglio, saliranno sul palco di Molfetta anche Francesca Michielin e Levante.

Penultimo appuntamento con Battiti Live, che torna stasera su Canale 5 in prima serata ancora una volta con i due padroni di casa, Ilary Blasi e Alvin, e con la new entry dell'edizione Nicolò De Devitiis, conduttore della striscia quotidiana su Italia 1.

La scaletta del 28 luglio di Battiti Live

In questa quarta puntata dell'evento musicale dell'estate torneranno sul palco allestito a Molfetta molti degli artisti che si erano già esibiti nelle passate puntate. On the road per il penultimo appuntamento ci saranno Alfa, Fedez, Clara e Gigi D'Alessio.

Ecco i cantanti in ordine di uscita:

The Kolors

Fedez e Clara (Scelte stupide)

Cristiano Malgioglio

Sarah Toscano (Amarcord)

Alfa (A me mi piace)

Sal Da Vinci (Rossetto e caffè e L'amore e tu)

Boomdabash (Per un milione e Una stupida scusa)

Fabio Rovazzi (Medley)

Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Fuckyourclique (Cabaret)

Fedez (Battito)

Carl Brave e Sarah Toscano (Perfect)

Gigi D'Alessio (Medley)

Michele Bravi e Mida (Popolare)

Luk3 (Medley)

Gabry Ponte

Francesca Michielin (Francesca e Vulcano)

Luchè

Alfa (Medley)

Tiromancino

Aka7even

Settembre (Amandoti e Vertebre)

Levante (Maimai)

Chiamamifaro (Acqua passata)

Petit (Vitamì)

Venerus (Ti penso)

Alexia (Medley)

CoCo (Le cose che fai)

Vida Loca (Medley)

Dove vedere Battiti Live

La quarta e penultima puntata sarà trasmessa in chiaro stasera su Canale 5 dalle 21:40 circa. Sarà naturalmente possibile seguire Battiti Live anche in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity. Nella sezione della piattaforma dedicata alla manifestazione sono disponibili anche la puntate precedenti e tutti gli extra, dalle interviste di Nicolò De Devitiis ai video dal backstage con i cantanti e i conduttori.

Dal 14 luglio inoltre su Italia 1 va in onda anche Cornetto Extra Battiti, la striscia quotidiana, dal lunedì al venerdì alle 14:40, in cui Nicolò De Devitiis intervista tutte le star della musica, italiana e internazionale, che partecipano ai concerti.

Ricordiamo che Battiti Live non va in onda in diretta in quanto registrata tra il 18 e il 22 giugno, quando la manifestazione è andata in onda su Radio Norba e TeleNorba.