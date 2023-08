Battiti Live 2023: cantanti e scaletta dell'ultima puntata, stasera su Italia 1

Quinta e ultima puntata di Battiti Live 2023 stasera su Italia1 in prima serata: ecco tutti i cantanti presenti e la scaletta delle esibizioni.

Battiti Live 2023, il festival musicale itinerante che è ormai un classico nell'estate italiana, torna stasera su Italia 1 alle 21:20 con la quinta e ultima puntata della stagione. Giunto ormai alla 21a edizione, per il settimo anno consecutivo ha visto tornare alla conduzione la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Battiti Live 2023: scaletta martedì 1° agosto

Tanti i cantanti che si esibiranno nell'ultima puntata a Gallipoli, ecco tutti i nomi in ordine di uscita sul palco:

Fedez

Annalisa

Paola e Chiara

Matteo Paolillo

Tananai

Fred De Palma

Alfa

Gabry Ponte

Rhove

Baby K

Ana Mena

Luigi Strangis e Matteo Romano

Bob Sinclair

Aka 7even

Diodato

Shade e Federica Carta

Dara

Piccolo G

Lolita

The Ramona Flowers

Valentina Parisse

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa tappa i Boomdabash da Mesagne, Emma da Canosa di Puglia e Mr. Rain da Fasano.