Battiti Live 2022 stasera su Italia 1: la scaletta della terza puntata

Stasera su Italia1 alle 21:20 nuovo appuntamento con Battiti Live 2022, lo storico programma musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che torna dopo il successo della scorsa settimana.

Ecco la scaletta della terza puntata:

Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini

Irama

Albe

LDA

Fedez

Mara Sattei

Tananai

Darin

Cristiano Malgioglio

Bianca Atzei

Gabry Ponte

Dargen D'Amico

Fred De Palma

Malika Ayane

Federico Rossi

Giordana Angi

Riki

Mr Rain

Alfa

Big Boy

Dani Faiv

Blind, Random e Cioffi

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Bob Sinclair, da Massafra e Noemi da Cisternino.

Qui il promo della nuova puntata, visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Radio Norba Cornetto Battiti Live ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. Mariasole Pollio avrà il compito di raccogliere a caldo l'emozione del pubblico presente nelle piazze.

Gli artisti saranno poi protagonisti di esibizioni on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi. Luoghi che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori di Italia 1.