Battiti Live 2021, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani reagiscono a un commento omofobo(video)

Ieri a Battiti Live Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi si sono scatenati nel backstage: mentre il talento di Amici 20 ballava qualcuno si è lasciato sfuggire un commento omofobo. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, informato dai fan, ha risposto con ironia all'attacco verbale.

Ieri sera è andato in onda il secondo appuntamento di Battiti Live, la rassegna musicale organizzata da Telenorba. Nel corpo di ballo della kermesse c'è Tommaso Stanzani, uno dei tanti talenti usciti quest'anno da Amici 20, il ballerino è stato raggiunto in Puglia da Tommaso Zorzi. I due si frequentano da circa un mese.

I due Tommaso ieri nel backstage di Battiti Live 2021 si sono scatenati e se Zorzi è stato ripreso mentre cantava a squarcia gola sulle note di Gigi D'Alessio, Stanzani ha ballato mentre il vincitore del Grande Fratello Vip 5 lo riprendeva in una storia di Instagram. I due non si sono accorti che in quel momento alle loro spalle c'erano due persone che li stavano guardando e commentando.

Ad un certo punto la musica si è abbassata e si è sentito uno dei due dire "Perché sono tutti finocchi quelli che..?", la voce poi è stata coperta nuovamente. Nessuno dei due ragazzi si è accorto del commento, ma i fan di Zorzi sono stati più attenti. Poco dopo l'influencer nelle storie di Instagram ha scritto "Me lo state segnalando in tanti. Nel video dove balla il mio Tommy si sente un insulto omofobo. Il problema è suo e poi gliene restano mille", citando l'hit dell'estate che poco prima Fedez e Orietta Berti avevano cantato sul palco di Battiti Live 2021. In calce alla storia Zorzi ha inserito l'hashtag #ddlzan.