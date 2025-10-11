Batman: Knightfall, in arrivo la saga animata tratta dai fumetti della DC

DC ha annunciato la produzione di nuovi film animati che racconteranno l'epica saga Batman: Knightfall.

Il debutto delle nuove avventure di Bruce Wayne è previsto nel 2026 e il primo capitolo della storia è già in fase di produzione grazie alla collaborazione tra DC e Warner Bros. Home Entertainment.

Cosa racconterà il film

In Batman: Knightfall Part 1: Knightfall, il protagonista verrà spinto ai suoi limiti mentali e fisici dopo che Bane libera i villain che compongono la Rogues Gallery dall'Arkham Asylum,

Il progetto è stato svelato al New York Comic-Con durante il panel intitolato The Art Knight: Batman in Animation che ha permesso di annunciare che l'evento animato si basa su una delle storie più iconiche e amate dei fumetti dedicati al personaggio. Batman: Knightfall era stato firmato da Doug Moench, Chuck Dixon, Alan Grant, Dennis O'Neil, Peter David, Jo Duffy, Jim Aparo, Graham Nolan, Norm Breyfogle e Jim Balent.

Tra le pagine della trilogia, pubblicata dal 1993 al 1994 e composta anche da Knightquest e KnightsEnd, si raccontano gli eventi che avvengono in circa sei mesi. Bruce Wayne viene rimpiazzato nel ruolo di Batman da un apprendista chiamato Jean-Paul Valley, ovvero Azrael, che diventa sempre più violento e instabile, rovinando la reputazione dell'eroe.

Tra i personaggi coinvolti in Knightfall ci sono anche il Joker, lo Spaventapasseri, l'Enigmista, Poison Ivy, e altri villain come il Cappellaio Matto, il Ventriloquo, Firefly, Abbattoir, Amygdala, e Victor Zsasz.

Chi si occuperà del film

Gli scontri con i suoi nemici portano Batman a diventare sempre più debole e in difficoltà, mentre Bane lo attacca anche all'interno della Batcaverna e negli spazi della residenza della famiglia Wayne, avendo scoperto la sua identità.

Il confronto ha delle tragiche conseguenze che porterà Wayne a chiedere a Jean-Paul Valley di diventare Batman pur di permettere a Gotham di avere un protettore.

Il film sarà diretto da Jeff Wamester e scritto da Jeremy Adams. Rick Morales si occuperà della supervisione della produzione, mentre Jim Krieg e Kimberly S. Moreau saranno produttori insieme a Sam Register e Michael Uslan.