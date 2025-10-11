Batman: Knightfall, in arrivo la saga animata tratta dai fumetti della DC

Warner Bros Animation ha annunciato la produzione di nuovi film che porteranno sugli schermi una famosa storia raccontata tra le pagine.

Un'immagine di Batman: Knightfall
11/10/2025

DC ha annunciato la produzione di nuovi film animati che racconteranno l'epica saga Batman: Knightfall.
Il debutto delle nuove avventure di Bruce Wayne è previsto nel 2026 e il primo capitolo della storia è già in fase di produzione grazie alla collaborazione tra DC e Warner Bros. Home Entertainment.

Cosa racconterà il film

In Batman: Knightfall Part 1: Knightfall, il protagonista verrà spinto ai suoi limiti mentali e fisici dopo che Bane libera i villain che compongono la Rogues Gallery dall'Arkham Asylum,

Il progetto è stato svelato al New York Comic-Con durante il panel intitolato The Art Knight: Batman in Animation che ha permesso di annunciare che l'evento animato si basa su una delle storie più iconiche e amate dei fumetti dedicati al personaggio. Batman: Knightfall era stato firmato da Doug Moench, Chuck Dixon, Alan Grant, Dennis O'Neil, Peter David, Jo Duffy, Jim Aparo, Graham Nolan, Norm Breyfogle e Jim Balent.

Tra le pagine della trilogia, pubblicata dal 1993 al 1994 e composta anche da Knightquest e KnightsEnd, si raccontano gli eventi che avvengono in circa sei mesi. Bruce Wayne viene rimpiazzato nel ruolo di Batman da un apprendista chiamato Jean-Paul Valley, ovvero Azrael, che diventa sempre più violento e instabile, rovinando la reputazione dell'eroe.
Tra i personaggi coinvolti in Knightfall ci sono anche il Joker, lo Spaventapasseri, l'Enigmista, Poison Ivy, e altri villain come il Cappellaio Matto, il Ventriloquo, Firefly, Abbattoir, Amygdala, e Victor Zsasz.

Chi si occuperà del film

Gli scontri con i suoi nemici portano Batman a diventare sempre più debole e in difficoltà, mentre Bane lo attacca anche all'interno della Batcaverna e negli spazi della residenza della famiglia Wayne, avendo scoperto la sua identità.
Il confronto ha delle tragiche conseguenze che porterà Wayne a chiedere a Jean-Paul Valley di diventare Batman pur di permettere a Gotham di avere un protettore.

Il film sarà diretto da Jeff Wamester e scritto da Jeremy Adams. Rick Morales si occuperà della supervisione della produzione, mentre Jim Krieg e Kimberly S. Moreau saranno produttori insieme a Sam Register e Michael Uslan.