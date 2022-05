Batman: il Batmanga di Jiro Kuwata arriva in versione integrale grazie a Panini Comics

I fan di Batman potranno finalmente, per la prima volta in Italia, acquistare Il Batmanga di Jiro Kuwata nella sua versione integrale, grazie Panini Comics, nella collana Planet Manga.

L'opera, composta da tre volumi, è già acquistabile dal 26 maggio nelle fumetterie, librerie e online.

Batman: Il Batmanga di Jiro Kuwata è composto da tre volumi di 384 pagine. I fan potranno comprarli singolarmente a 18 euro o preferire il cofanetto che racchiude l'opera completa a un prezzo di 54 euro.

L'origine dell'opera risale al Giappone degli anni Sessanta quando, al culmine della popolarità della serie TV dedicata alle avventure di Batman interpretata da Adam West, viene realizzato dal mangaka Jiro Kuwata un manga che racconta l'affascinante storia dello sbarco in Giappone del Cavaliere Oscuro.

Rimasta quasi sconosciuta fuori dal Giappone per oltre 40 anni, questa miniserie composta da 53 capitoli è stata riscoperta e meticolosamente restaurata per essere presentata per la prima volta in Italia in versione integrale (completa di tutte le pagine a colori) e divisa in tre volumi, già disponibili singolarmente o raccolti anche in un elegante cofanetto.

Ecco le immagini di questo pezzo da collezione che renderà felice tutti i fan dell'Uomo Pipistrello:

Batmanga

Batman: Il Batmanga, il cofanetto

La versione proposta tra le pagine è, ovviamente, molto diversa da quella di Bruce Wayne portato recentemente nelle sale con il volto di Robert Pattinson. Il film di Matt Reeves, che avrà un sequel, mostrava infatti Batman nei primi anni di attività, alle prese con le conseguenze dei crimini compiuti dall'Enigmista.