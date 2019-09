Batman Day 2019: il bat-segnale anche a Roma

Batman Day 2019: dopo l'annuncio delle 11 città in cui si terrà il, anche Roma sarebbe stata aggiunta alla lista.

Sul sito DC Comics, infatti, è comparsa anche Roma tra le città verranno illuminate dal bat-segnale durante il Batman Day 2019, il prossimo 21 settembre. Nello specifico sulla mappa presente sul sito è evidenziata Villa Borghese come location prescelta.

Il Batman Day è ormai una tradizione per tutti i fan della DC e mancano pochi giorni al grande evento di quest'anno. Tutto il mondo si unirà per festeggiare gli 80 anni di Batman, in una giornata in cui sono stati organizzati numerosi eventi, oltre la proiezione del riconoscibile bat-segnale.

Pam Lifford, presidente di Warner Bros. Global Brands and Experiences è molto felice che questo evento si ripeta e che così tante città nel mondo abbiano aderito all'iniziativa: "Il bat segnale è un simbolo facilmente riconoscibile tra tutte le iconografie di supereroi e questo sarà uno spettacolo straordinario che trascende i confini, le lingue e le culture per riunire tutti i popoli con questa singola esperienza. Siamo orgogliosi di proiettare il bat segnale durante il Batman Day perché si tratta di un importante faro nella notte, ricco di ispirazione e che ci permette di credere che sia possibile affrontare le difficoltà e trasformarle in qualcosa di buono."