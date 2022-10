Batman and Superman: Battle of the Super Sons: arrivano nuovi dettagli in attesa dell'anteprima

Online emergono nuove anticipazioni su Batman and Superman: Battle of the Super Sons, la nuova avventura animata che espande nuovamente l'universo degli eroi ritrovando una vecchia nemesi.

In questi giorni Comicbook.com e ComingSoon.net, hanno offerto un primissimo sguardo di Batman and Superman: Battle of the Super Sons (Batman e Superman: La battaglia dei super figli), il film animato targato Warner Bros. Entertainment che verrà distribuito entro la fine dell'anno.

I fan possono così scoprire nuove anticipazioni riguardante l'atteso progetto in attesa di ulteriori contenuti in anteprima.

Con la sua presentazione in anteprima venerdì 7 ottobre, al New York Comic Con, Batman and Superman: Battle of the Super Sons trova al centro della sua trama Jonathan Kent e Damian Wayne, uniti contro un'invasione di Starro, in cui la Justice League (compresi i loro papà) è sotto il controllo di questo alieno.

All'interno del film avremo anche la comparsa di alcuni fra i Teen Titans, con The Flash e Martian Manhunter. In base a quanto rivelato fino ad ora, la trama di Batman and Superman: Battle of the Super Sons non dovrebbe essere stata tratta direttamente dai fumetti, con qualche citazione, però, dal lavoro di Peter J. Tomasi.

Di seguito trovate la sinossi ufficiale di Batman and Superman: Battle of the Super Sons: "Batman e Superman: Battle of the Super Sons inizia quando Jonathan Kent, 11 anni, scopre di avere dei superpoteri, spingendo il mezzo kryptoniano nel complicato mondo dei supereroi e dei supercriminali, che ora sono attaccati da una forza aliena malevola conosciuta come Starro! È una corsa contro il tempo in cui Jonathan deve unire le forze con Damian Wayne, assassino trasformato in Boy-Wonder, per salvare i loro padri (Superman e Batman) e salvare il pianeta diventando i Super Figli che erano destinati a essere!"

Come voci principali di questa storia animata abbiamo Jack Dylan Glazer e Jack Griffo rispettivamente nei ruoli di Jonathan Kent e Damian Wayne. L'uscita ufficiale del film è attesa per il 18 ottobre direttamente in versione Blu-ray, DVD e Digital.