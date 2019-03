Batman: travestito da supereroe si offre di aiutare la polizia sulla scena del crimine

Batman è intervenuto in una città canadese sulla scena di un crimine, ma gli agenti a cui ha offerto il proprio aiuto lo hanno rapidamente allontanato.

Ovviamente il protagonista di questo strano video girato a Kelowna, British Columbia, è un fan conosciuto nella zona con il nome di Okanagan Batman, molto popolare nella comunità, e non l'interprete "ufficiale" dei cinecomic della DC ruolo rimasto vacante dopo l'addio di Ben Affleck.

Il Batman locale si sposta a bordo di una Batmobile personale, ovvero un pick-up modificato che presenta un logo dell'uomo pipistrello, e viene spesso ingaggiato come ospite per feste ed eventi a tema supereroi.

L'uomo, notando delle auto della polizia ferme, si è avvicinato per chiedere spiegazioni e sapere se poteva essere in qualche modo di aiuto, ma gli agenti lo hanno respinto cortesemente ribadendo di "avere la situazione sotto controllo".

Ecco il video apparso online e diventato rapidamente virale: